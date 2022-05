Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski (z lewej)

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski opuści latem Bayern Monachium. Faworytem do jego pozyskania jest FC Barcelona, choć wątpliwości co do tego ma Karl-Heinz Rummenigge. Zdaniem byłego prezesa rady nadzorczej Bayernu, Barca nie jest w stanie zaoferować Polakowi więcej niż Bawarczycy.

Robert Lewandowski domaga się transferu do FC Barcelony

Na taki ruch nie chcą zgodzić się działacze Bayernu

Na temat zamieszania z Polakiem w roli głównej wypowiedział się Karl-Heinz Rummenigge

Niemiec wyklucza odejście Lewego tego lata

Stosunki Roberta Lewandowskiego z władzami Bayernu Monachium w ostatnich tygodniach są bardzo napięte. Polak chce odejść z klubu, co potwierdził jego agent, a Bawarczycy jak na razie nie chcą się na to zgodzić. W ciągłym kontakcie z napastnikiem jest FC Barcelona która liczy, że uda jej się ściągnąć Polaka latem na Camp Nou.

Zamieszanie wokół osoby Lewandowskiego skomentował ostatnio Karl-Heinz Rummenigge. Były działacz Bayernu stwierdził, iż Barca nie jest w stanie zaoferować Polakowi więcej niż mistrzowie Niemiec i nie rozumie rozterek zawodnika.

– Jest jeden decydujący czynnik: kontrakt Roberta Lewandowskiego nie wygasa w tym roku, ale w przyszłym. To znaczy, że klub może zdecydować, co zrobić. Czy go sprzedać, czy nie. Oliver Kahn powiedział: “Lewandowski zostaje, basta”. To znaczy, że drzwi są zamknięte, nie sprzedajemy go. Nie wyobrażam sobie, że Bayern po takich oświadczeniach sprzeda Roberta – stwierdził.

Jak podkreślił Niemiec, Bayernu Monachium nie stać na utratę Roberta Lewandowskiego latem.

– Lewandowski jest niezastąpiony dla Bayernu. Strzela w każdym sezonie 40-50 goli. Potrzebujemy takiego zawodnika nawet, jeśli zaraz skończy 34 lata. To gwarancja goli, której nie ma nikt w Europie – dodał.

– Robert to bardzo mądry człowiek. Jest kimś, kto chce wygrywać. Ale nie sądzę, że obecnie może wygrać więcej w Barcelonie niż w Bayernie. Co mogą mu zaoferować więcej? W tej chwili nie mogę nic wymyślić – zakończył.

