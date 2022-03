PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kataloński Sport przekonuje, że Barcelona zaproponowała Robertowi Lewandowskiemu czteroletnią umowę. Sam Polak ma być otwarty na takie przenosiny, a klubowi zależy na zakontraktowaniu “dziewiątki” z najwyższej półki.

Kataloński Sport przekonuje, że latem Robert Lewandowski może trafić do Barcelony

Joan Laporta utrzymuje bardzo dobre relacje z agentem Polaka, Pinim Zahavim

Klubowi zależy na klasowej “dziewiątce”, a Erling Haaland znajduje się poza finansowym zasięgiem. Sam Lewy przychylnie patrzy na zmianę otoczenia

Lewandowski chce zmienić otoczenie – podbije La Ligę?

FC Barcelonę czeka intensywne lato. Wzmocnienia wymaga co najmniej kilka pozycji, w tym środek ataku. Klub opuszczą Luuk de Jong i Martin Braithwaite, a możliwe, że i Memphis Depay. Obecnie formą błyszczy Pierre-Emerick Aubameyang, ale brakuje planu B w przypadku nieobecności Gabończyka.

Kataloński Sport głośno – umieścił ten temat na okładce – donosi o rozmowach pomiędzy Dumą Katalonii, a Robertem Lewandowskim. Polak czuje, że w Bayernie Monachium osiągnął już wszystko. Przed końcem kariery chce podjąć się jeszcze jednego, wielkiego wyzwania i wie, że ma przed sobą co najwyżej kilka lat na najwyższym poziomie. Rzecz jasna, przez lata łączono Lewego z Realem Madryt, ale w obecnej sytuacji takie przenosiny są niemal wykluczone. Blaugrana poszukuje za to “dziewiątki” z najwyższej półki, a jednocześnie wielkiej gwiazdy. To miejsce na Camp Nou pozostaje puste, odkąd latem Lionel Messi trafił do Paris Saint-Germain.

Klub zdaje sobie sprawę z profesjonalizmu kapitana reprezentacji Polski. Wie, że ten z pewnością ma przed sobą jeszcze dwa lata na najwyższym poziomie, a przy jego dbałości o własne ciało, stan ten może potrwać nawet dłużej. Sport zwraca też uwagę, że Lewy to gracz niekonfliktowy, niesprawiający problemów pozaboiskowych. Dlatego też Joan Laporta i Mateu Alemany chcą zaproponować polskiemu snajperowi czteroletnią umowę. Sam 33-latek patrzy z optymizmem na taką możliwość. Chciałby sprawdzić się w innej, silnej lidze. Sprawę ułatwia też fakt, że Laporta znajduje się w dobrych relacjach z agentem gracza, Pinim Zahavim. Jeżeli doszłoby do tego transferu, Lewy grałby pierwsze skrzypce w katalońskim ataku, a Aubameyang byłby jego zmiennikiem.

Polak rozgrywa kolejny spektakularny sezon. W 37 spotkaniach strzelił aż 45 bramek.

