Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, gościł ostatnio na youtubowym kanale "Po Gwizdku". Zdradził on, że swego czasu kapitan reprezentacji Polski mógł trafić do Realu Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Cezary Kucharski gościł na youtubowym kanale “Po Gwizdku”

Agent zdradził, że w przeszłości Lewandowski był o krok od Realu Madryt

Całe otoczenie “Lewego” chciało, żeby trafił do “Królewskich”

“Uparłem się, że najlepszym wyborem będzie dla niego Bayern Monachium”

Cezary Kucharski gościł ostatnio na kanale “Po Gwizdku”. Były agent Roberta Lewandowskiego zdradził, że w przeszłości kapitan reprezentacji Polski był o krok od transferu do Realu Madryt. Wszystko to miało miejsce jeszcze przed jego przeprowadzką do Bayernu Monachium.

– Muszę przyznać, że dałem ciała i nie poszedł do Realu Madryt. Uparłem się, że najlepszym wyborem będzie dla niego Bayern Monachium. Nie tylko sam Lewandowski, ale również jego otoczenie, kumple czy rodzina, wszyscy chcieli, żeby zagrał w Hiszpanii. Pamiętam walkę z nim o ten ruch. Ja go przekonywałem, że nie będzie to najlepszy wybór. Miał być zmiennikiem Karima Benzemy. Byłem jednak zdania, że najlepiej, jeśli będzie numerem jeden – powiedział Kucharski.

FC Barcelona już w sobotę zmierzy się w ligowym spotkaniu z Betisem. Robert Lewandowski w ostatnim meczu wpisał się na listę strzelców, ale wciąż poszukuje formy, którą tak imponował jesienią.

