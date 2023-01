PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Leonardo Rocha na zasadzie transferu definitywnego przeprowadził się z KSK Lierse Kempenzonen do Radomiaka Radom. Portugalczyk występuje na pozycji środkowego napastnika.

Radomiak ogłosił pozyskanie Leonardo Rochy

To najdroższy nabytek w historii klubu z Radomia

Kwota tej transakcji wyniosła około 150 tysięcy euro

Nowy napastnik Radomiaka

Radomiak Radom za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych potwierdził sprowadzenie Leonardo Rochy z KSK Lierse Kempenzonen. Środkowy napastnik przenosi się do Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego, a jego kontrakt z “Zielonymi” będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

Według Szymona Janczyka z “Weszło”, kwota tej transakcji wyniosła mniej więcej 150 tysięcy euro, a to oznacza, że Radomiak Radom dokonał najdroższego transferu w całej swojej historii. Podobne pieniądze kosztował także Brazylijczyk Luizao, którego włodarze “Zielonych” rok temu pozyskali z Worskły Połtawy.

‼️💣 Leonardo Rocha, 25-letni portugalski napastnik, na zasadzie transferu gotówkowego, definitywnego przeniósł się z @Lierse_K do @1910radomiak 💪



Aktualny lider klasyfikacji strzelców Challenger Pro League podpisał kontrakt 30 czerwca 2026 roku 🤝https://t.co/HtmIMnRnqO — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) January 13, 2023

Leonardo Rocha do tej pory występował w drużynie KSK Lierse Kempenzonen, która na co dzień gra w drugiej lidze belgijskiej. Mierzący 200 cm wzrostu atakujący w przeszłości przywdziewał jeszcze koszulkę takich ekip jak Lommel SK, KAS Eupen, a także szkolił się w młodzieżowych zespołach AS Monaco.

Portugalski napastnik w 19 meczach trwającej kampanii zdobył 12 bramek i zaliczył 4 asysty, dzięki czemu był liderem klasyfikacji strzelców Challenger Pro League. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 750 tysięcy euro.

Czytaj więcej: