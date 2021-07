Od czwartku Lionel Messi po raz pierwszy od 2000 roku jest wolnym zawodnikiem. Argentyńczyk jest podobno blisko podpisania nowej umowy z Barceloną, ale nie podpisano jeszcze żadnego dokumentu.

Lionel Messi 1 lipca został wolnym zawodnikiem

Przypomnijmy, że niespełna rok temu Argentyńczyk złożył Barcelonie wniosek o transfer

Odkąd klubem zarządza Joan Laporta, Messi wydawał się szczęśliwszy, ale obie strony nie doszły do porozumienia przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy

Leo Messi bez klubu!

Gdy w sierpniu ubiegłego roku Lionel Messi złożył na ręce włodarzy Barcelony prośbę o transfer, wydawało się, że jego przygoda z klubem dobiegła końca. Josep Bartomeu nie zgodził się jednak na odejście gwiazdy, choć wcześniej panowie zawarli dżentelmeńską umowę, mającą to umożliwić. Argentyńczyk pozostał w Katalonii na kolejny sezon i wszystko wskazywało na to, że ostatecznie dojdzie do porozumienia z Blaugraną. Bartomeu odszedł, a po wielu miesiącach jego miejsce zajął Joan Laporta. Obecny prezydent regularnie potwierdza, że “jest optymistą” w sprawie prolongaty kontraktu, ale musi on obowiązywać w ramach finansowego fair play. To sugeruje, że obie strony nie były jeszcze bliskie porozumienia.

Wydaje się jednak, że jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej zapomniał już o konflikcie z byłym zarządem. Teraz wymaga jedynie konkurencyjnego projektu sportowego. Choć w zeszłym sezonie Barcelona wygrała jedynie Puchar Króla, postać Ronalda Koemana oraz wprowadzanie przez niego młodych zawodników podoba się Messiemu.

Hiszpańskie media donoszą, że Duma Katalonii proponuje swojej gwieździe dwuletnią umowę, po której miałby zostać ambasadorem klubu w Stanach Zjednoczonych. Kontrakt ten wiązałby się też ze sporą obniżką pensji Argentyńczyka. Po raz ostatni Leo Messi przedłużał z Barceloną umowę w 2017 roku. Zawarto w niej klauzulę odstępnego w wysokości 700 milionów euro.

Obecnie 34-latek wraz z Argentyną bierze udział w Copa America. Albicelestes wygrali swoją grupę i w nocy z soboty na niedzielę zmierzą się w ćwierćfinale z Ekwadorem.

Argentyna Ekwador 1.47 4.44 8.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. lipca 2021 08:28 .