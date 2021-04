Leo Messi dostanie ofertę 3-letniego kontraktu

Joan Laporta poczeka do końca sezonu La Liga i dopiero wtedy będzie przekonywać Lionela Messiego do podpisania nowego kontraktu z klubem. ESPN donosi, że prezydent FC Barcelona jest optymistą w tej sprawie. Argentyńczyk ma otrzymać umowę na dwa lata z opcją przedłużenia go o rok.

Laporta zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej klubu. Spowodowana jest ona głównie pandemią koronawirusa i brakiem kibiców na trybunach. Barcelony nie stać więc na to, by Leo Messi zarabiał 75 milionów euro na sezon. Jego obecna umowa wygasa już w czerwcu, dlatego jeśli obie strony się nie dogadają, to piłkarz odejdzie za darmo.

Messi będzie zarabiać mniej

Sytuację Messiego z uwagą obserwują takie kluby jak Paris Saint-Germain i Manchester City. Sam piłkarz sugerował, że chciałby przed zakończeniem kariery zagrać w amerykańskiej MLS. Jorge Messi, ojciec zawodnika i zarazem jego agent, mówił niedawno, że ostateczna decyzja co do przyszłości Lionela Messiego zapadnie prawdopodobnie po sezonie La Liga.

Laporta, jak donosi ESPN, chce dać Argentyńczykowi dłuższą umowę. 34-latek miałby zostać na Camp Nou co najmniej do lata 2023, chociaż kontrakt ma dawać możliwość przedłużenia go o kolejny rok.

Pozostaje pytanie czy Leo Messi zgodzi się na obniżkę swoich zarobków, a ten punkt negocjacji jest dla klubu kluczowy. To czy gwiazdor Barcy zostanie na Camp Nou ma też istotne znaczenie dla dalszych losów Laporty. Na początku tego roku wygrał on walkę o fotel prezydenta klubu, a jego największą obietnicą kampanii wyborczej było zatrzymanie Messiego.

Rozmowy po sezonie

Informator ESPN donosi o tym, że działacze Barcelony są dobrej myśli i zakładają, że uda im się dość do porozumienia.

Sam piłkarz chce na razie skupić się na walce o mistrzostwo Hiszpanii. Do końca rozgrywek La Liga pozostało siedem kolejek. Można zakładać, że po ostatnim meczu obie strony umówią się na spotkanie.