PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Chelsea złożyła trzecią ofertę za Wesleya Fofanę wartą 70 milionów funtów. Jednak jest to kolejna propozycja The Blues, która została odrzucona przez Leicester City, informuje The Telegraph.

Leicester City odrzucił kolejną ofertę Chelsea za Fofanę

Tym razem The Blues zaoferowali aż 70 mln funtów

Mimo to, londyńczycy z optymizmem patrzą na dalsze negocjacje w sprawie transferu Francuza

Chelsea nie poddaje się w walce o Wesleya Fofanę

Wesley Fofana jest łączony z transferem do Chelsea praktycznie przez całe lato, jednak Leicester City skutecznie broni się przez zainteresowaniem londyńczyków odrzucając każdą kolejną ofertę.

Pierwsza oferta Chelsea wynosiła około 50 milionów funtów, co spotkało się z szybką odmową ze strony Leicester City. The Blues nie zamierzają się jednak poddawać i złożyli dwie kolejne propozycje. Ostatnia, opiewającą na kwotę 70 milionów funtów wraz z bonusami i po raz kolejny została odrzucona przez Lisy.

Mimo to, według informacji przekazywanych przez The Telegraph londyńczycy pozostają optymistycznie nastawieni do transferu Fofany. Liczą, że uda mi się jeszcze przed końcem letniego okienka transferowego namówić Leicester City do oddania swojego zawodnika. Według ostatnich doniesień medialnych Lisy już tak nie wzbraniają się przed sprzedażą obrońcy i są bardziej otwarci na negocjacje.

21-letni zawodnik ma kontrakt ważny z zespołem z King Power Stadium aż do czerwca 2027 roku. Lisy przedłużyły umowę z Francuzem w marcu tego roku wiążąc z nim długoterminowe plany. Jednak wobec dużej oferty prawdopodobnie zdecydują się sprzedać Fofanę.

