Pressfocus Na zdjęciu: Robert Pich

Robert Pich przestał reprezentować Śląsk Wrocław. Słowak zostaje jednak w Ekstraklasie. Po 33-latka sięgnęła Legia Warszawa.

Legia tego lata sprowadziła już trzech piłkarzy

Najnowszy nabytek warszawian to Robert Pich

Słowaka oglądaliśmy ostatnio w Śląsku Wrocław

Legia kompletuje kadrę

Śląsk w sezonie 2021/2022 niemal na ostatniej prostej uratował się przed spadkiem z Ekstraklasy. We Wrocławiu to wynik znacznie poniżej oczekiwań, więc drużyna przejdzie sporą zmianę personalną. Wobec tego w klubie nie zostanie Robert Pich. Piłkarza w swoje szeregi sprowadziła Legia.

– Trener Kosta Runjaić jest osobą, która bardzo chciała mnie w zespole. Naprawdę to doceniam. To również ten szkoleniowiec ściągnął mnie do Kaiserslautern. Tak się wszystko ułożyło, że znów się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałbym odwdzięczyć się trenerowi swoją postawą na boisku – powiedział słowacki skrzydłowy po podpisaniu kontraktu.

Robert Pich podpisał dwuletni kontrakt z Legią Warszawa ✍️ Witamy w drużynie!



➡️ https://t.co/8DHwLfCro2 pic.twitter.com/c4kJuMtu32 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) June 21, 2022

Pich, który w tym roku skończy 34-lata, związał się ze stołecznym klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2024 roku. Legia w swoje szeregi sprowadziła piłkarza z ogromnym doświadczeniem w Ekstraklasie. Słowak w tych rozgrywkach rozegrał ponad 250 meczów (wszystkie dla Śląska). Strzelił w nich 52 gole oraz zaliczył 39 asyst.

Legia zakontraktowała piłkarza, który powinien być jakością dodaną w drużynie. Warszawianie w przyszłym sezonie będą bowiem grali tylko w Ekstraklasie i Pucharze Polski, a Pich sprawdza się w tych rozgrywkach. Ponadto stołeczny klub nie musiał płacić Śląskowi za transfer, gdyż umowa piłkarza z wrocławianami wygaśnie formalnie 30 czerwca tego roku.

Czytaj także: Olkowski bez ceregieli o pobycie w Niemczech. “Nie odbiłem się od Bundesligi”