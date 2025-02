Legia Warszawa wypożyczyła zawodnika. Napastnik w nowym klubie

Legia Warszawa potwierdził wypożyczenie Jordana Majchrzaka do Arki Gdynia. Napastnik rundę wiosenną spędzi na boiskach Betclic 1. Ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Jordan Majchrzak trafił do Arki Gdynia

Legia Warszawa podjęła decyzję o wypożyczeniu Jordana Majchrzaka. 20-letni napastnik spędzi drugą część sezonu w Arce Gdynia, która walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. To istotne wzmocnienie dla zespołu z Betclic 1. Ligi, zwłaszcza że zawodnik posiada status młodzieżowca, co może mieć kluczowe znaczenie w kontekście regulaminowych wymogów.

Majchrzak to wychowanek warszawskiego klubu. Już w młodym wieku miał okazję spróbować sił za granicą. W sezonie 2022/23 został wypożyczony do Romy, gdzie zadebiutował w Serie A pod okiem Jose Mourinho. Po powrocie do Polski reprezentował barwy Puszczy Niepołomice, dla której zdobył jednego gola w Ekstraklasie.

Napastnik w tym sezonie zdołał tylko raz pokazać się na ligowych boiskach. Goncalo Feio w 19. kolejce wpuścił Majchrzaka w doliczonym czasie gry przeciwko Koronie Kielce. 20-latek ma na koncie trzy występy w Lidze Konferencji. Dawid Szwarga w Arce szukał następcy Karola Czubaka, który zimą powędrował do KV Kortrijk. Gdynianie zajmują drugie miejsce na zapleczu Ekstraklasy. 14 lutego podejmą Polonię Warszawa w ramach 20. kolejki.