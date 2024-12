Steve Kapuadi to jeden z najlepszych piłkarzy Legii Warszawa. Istnieje ryzyko odejścia obrońcy w trakcie zimowego okienka. Zbigniew Szulczyk przekazał, że zainteresowanie wykazuje turecki Trabzonspor.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luquinhas i Steve Kapuadi

Legia może pożegnać Kapuadiego

Legia Warszawa jesienią rywalizowała na trzech frontach. Świetnie spisała się w Lidze Konferencji, gdzie najpierw przeszła eliminacje, a później wywalczyła bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Najdłużej z całej stawki fazy ligowej utrzymywała nieskazitelny bilans bez choćby jednego straconego gola. W europejskich pucharach zaimponował w szczególności Steve Kapuadi, który zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów. Jesienią był bez wątpienia liderem defensywy Legii. Istnieje możliwość, że w rundzie wiosennej ekipa Goncalo Feio będzie musiała radzić sobie bez niego, gdyż w grę wchodzi sprzedaż w przypadku atrakcyjnej finansowo oferty.

Gdzie może wylądować Kapuadi? Do tej pory mówiło się między innymi o kierunku włoskim, gdzie zabiegają o niego zespoły z Serie A. Do tego grona dołączył także turecki Trabzonspor, co przekazał Zbigniew Szulczyk na portalu X.

Według informacji z Turcji Trabzonspor również zainteresowany transferem Steve Kapuadiego. — Zbigniew Szulczyk (@ZSzulczyk) December 25, 2024

Trabzonspor to jeden z gigantów tureckiej piłki, który z pewnością jest w stanie wydać większe pieniądze. Legia rozważy ewentualne oferty za Kapuadiego, gdyż będzie mogła przekazać zarobioną kwotę na kolejne wzmocnienia. 26-latek w tym sezonie rozegrał 26 spotkań na wszystkich frontach, strzelając dwie bramki.