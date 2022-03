Legia Warszawa pozyskuje skrzydłowego Dynama Kijów

Pressfocus Na zdjęciu: Z prawej strony Benjamin Verbic

W poniedziałek Legia Warszawa poinformowała o pozyskaniu nowego piłkarza. Do ekipy Wojskowych dołączył Benjamin Verbic, który pozostanie w klubie do końca czerwca. Pomocnik został wypożyczony z Dynama Kijów.

Legia Warszawa wciąż nie może być pewna utrzymania w Ekstraklasie

Klub poszukiwał wzmocnień i zdecydował się sięgnąć po Benjamina Verbicia

Słowak podpisał z Legią kontrakt do końca sezonu, na co zezwalały najnowsze przepisy

Nowe przepisy pozwoliły Legii na wzmocnienie składu

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, tamtejsze rozgrywki piłkarskie zostały zawieszone. Aby pomóc piłkarzom, którzy z tego powodu nie mogli kontynuować swoich karier, FIFA zgodziła się zmodyfikować przepisy. Piłkarzom z ukraińskich i rosyjskich zespołów zezwolono na rozwiązanie kontraktów i czasowe dołączenie do innych klubów europejskich. Właśnie na takiej zasadzie do Legii przeszedł Benjamin Verbic.

Słowak w tym sezonie miał problemy z regularną grą w barwach Dynama Kijów. Legia przyglądała mu się od jakiegoś czasu i gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowiła zakontraktować 28-latka. Słoweniec w poniedziałek przeszedł w stolicy testy medyczne, które wypadły pomyślnie.

🗣 Benjamin Verbic: "Legia to wielki klub ze wspaniałą historią. Jestem szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Legią."



Pierwsza rozmowa ➡ https://t.co/mq9ky9nZoN pic.twitter.com/7pbihZS4nx — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 14, 2022

– Jestem bardzo zadowolony, że podpisałem kontrakt z Legią Warszawa. To wielki klub ze wspaniałą historią, to najlepszy klub w Polsce. Mam nadzieję, że do końca sezonu pomogę zespołowi wygrać puchar i grać najlepiej jak potrafię w lidze – powiedział Słowak.

W Warszawie zdają sobie sprawę z jego wszechstronności. Słowak może występować zarówno na pozycji skrzydłowego, jak też środkowego napastnika. Były zawodnik FC Kopenhagi rozegrał w tym sezonie łącznie 13 meczów, a jego dorobek to trzy gole i dwie asysty.

Zobacz też: Przemysław Tytoń z szansą na debiut w Lidze Mistrzów