Legia Warszawa pozyska byłego napastnika FC Barcelony?

Legia Warszawa nieustannie szuka nowego napastnika, który wzbogaciłby linię ofensywną drużyny Goncalo Feio. Jeszcze wczoraj wydawało się, że do klubu dołączy Ole Saeter z Rosenborga, ale w ostatnim momencie doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji, o czym informował Piotr Koźmiński z Goal.pl. Teraz na liście Legionistów pojawiają się kolejne potencjalne nazwiska.

Z najnowszych informacji Goal.pl wynika, że Legia pytała o Mateja Trusę. Natomiast oprócz tego bardzo ciekawe doniesienia docierają z Turcji, gdzie pojawiły się przesłanki o możliwym transferze byłego napastnika FC Barcelony.

Jak twierdzi dziennikarz Mustafa Ozgur Sancar, który współpracuje m.in. z hiszpańskim portalem AS, Legia Warszawa zainteresowała się sytuacją Yusufa Demira z Galatasaray. Zawodnik nie otrzymuje zbyt wielu szans w obecnej drużynie, co może go skłonić do przenosin.

Jeszcze kilka lat temu Demir uchodził za ogromny talent, dzięki czemu trafił na wypożyczenie do FC Barcelony. W barwach Blaugrany rozegrał dziewięć meczów, w tym sześć w La Liga oraz trzy w Lidze Mistrzów.

21-latek preferuje grę jako prawy napastnik, dlatego nie rozwiąże problemów Legii w stu procentach. Jednak jego przyjście na pewno mogłoby być wartościową opcją dla Goncalo Feio. Obecnie ofensywa warszawskiego zespołu zmaga się ze sporymi problemami, co potwierdził niedawny mecz z Koroną Kielce.