Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Ruben Vinagre ma zostać wykupiony przez Legię Warszawa

Legia Warszawa przechodzi poważny kryzys w PKO Ekstraklasie, co wywołuje coraz więcej spekulacji na temat przyszłości Goncalo Feio. Coraz głośniej mówi się o jego odejściu, a władze klubu aktywnie poszukują już jego następcy. W letnim okienku transferowym sprowadzono Rubena Vinagre. 25-letni Portugalczyk został wypożyczony ze Sportingu do końca kampanii 2024/25.

Jak informuje serwis “A Bola”, Legia skorzysta z opcji wykupu Vinagre. Zgodnie z doniesieniami, warszawski klub jest gotowy zapłacić za lewego obrońcy aż 2,5 mln euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie to najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacił klub z PKO Ekstraklasy za piłkarza.

Portugalczyk w swojej karierze reprezentował między innymi Wolverhampton Wanderers i Olympiakos Pireus. Regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. W lipcu 2022 roku przechodził do Sportingu za 10 mln euro. Ruben Vinagre do tej pory wystąpił w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach stołecznej drużyny. Na jego koncie znajduje się już sześć asyst

Najwyższym wydatkiem w historii Legii było sprowadzenie Bartosza Slisza z Zagłębia Lubin za 1,5 mln euro. Natomiast najdroższym piłkarzem w historii ekstraklasy pozostaje Irańczyk Ali Gholizadeh, za którego Lech Poznań zapłacił 1,8 mln euro.