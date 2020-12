Lechia sfinalizowała pierwszy transfer

Lechia Gdańsk poinformowała o pozyskaniu pierwszego zawodnika przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. 1 stycznia piłkarzem drużyny z Trójmiasta zostanie utalentowany pomocnik Jan Biegański.

18-latek, który przez pięć ostatnich lat był piłkarzem GKS-u Tychy, podpisał z Lechią umowę do 30 czerwca 2025 roku. Do klubu z Gdańska przenosi się na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego dotychczasowa umowa z pierwszoligowcem wygasa z końcem grudnia.

Biegański na boiskach zaplecza PKO Ekstraklasy zadebiutował w trakcie sezonu 2017/18. Od tamtej pory rozegrał w Fortuna 1. Lidze 22 spotkania, zdobywając dwie bramki. W rundzie jesiennej obecnego sezonu wystąpił 12 razy.

Mający na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski różnych kategorii wiekowych zawodnik nie kryje zadowolenia z szansy otrzymanej od Lechii. – Przejście z I Ligi do Lechii Gdańsk jako klubu ekstraklasowego to najlepszy wybór w moim wieku. Do wyboru Lechii skłoniły mnie plany, które przedstawił mi trener oraz możliwość rozwoju, bo chcę tutaj zostawić po sobie dobre wrażenie i za kilka lat spróbować swoich sił za granicą – powiedział piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę klubową.