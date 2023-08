Klub z Gdańska oficjalnie poinformował już o podpisaniu umowy z Iwanem Zhelizko, który ostatnio występował w Valmierze. 22-latek w sezonie 23/24 zaliczył już trzy mecze w eliminacjach do europejskich pucharów.

BP Lechia Gdańsk Na zdjęciu: Iwan Żelizko, Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk zbroi się przed walką w Fortuna 1. lidze

Nowym pomocnikiem spadkowicza z Ekstraklasy został Iwan Zhelizko

Jeszcze w tym sezonie pomocnik grał w eliminacjach europejskich pucharów

Ofensywa transferowa

Lechia Gdańsk po pierwszych dwóch meczach nowego sezonu Fortuna 1. ligi ma na swoim koncie trzy punkty. Spadkowicz z Ekstraklasy najpierw pewnie i wysoko pokonał Chrobrego Głogów, a następnie na własnym stadionie uległ Motorowi Lublin po golu w samej końcówce meczu. Oba te spotkania były rozgrywane w eksperymentalnym ustawieniu, m.in. z pomocnikami i bocznymi obrońcami na pozycji stopera.

𝐈𝐯𝐚𝐧 𝙕𝙝𝙚𝙡𝙞𝙯𝙠𝙤 dołącza do Lechii Gdańsk! Piłkarz podpisał kontrakt na 4 lata.



Więcej informacji 🇺🇦 https://t.co/fUVikyizpx pic.twitter.com/yiP6EFDzjV — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 2, 2023

Teraz ma to ulegać stopniowej poprawie, bowiem do klubu w ostatnich dniach intensywnie dołączają kolejni piłkarze. Ekipa z Gdańska oficjalnie poinformował już o podpisaniu umowy z Iwanem Zhelizko, który ostatnio występował w Valmierze. Defensywny pomocnik ma na swoim koncie wiele występów w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy. 22-latek w sezonie 23/24 zaliczył już trzy mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. Z klubem związał sią aż na cztery lata.

