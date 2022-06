fot. Lech Poznań Na zdjęciu: Artur Rudko

Lech Poznań poinformował, że Artur Rudko będzie reprezentował ich barwy w następnym sezonie. Ukraiński bramkarz może zostać w klubie na dłużej.

Artur Rudko przeniósł się do Lecha z Metalista Charków

Ukrainiec został wypożyczony na rok z opcją wykupu

30-latek wypowiedział się przy okazji podpisania kontraktu

Mistrz rozpoczął wzmacnianie kadry

W Poznaniu są aktualnie skupieniu na zakontraktowaniu nowego trenera, po tym jak klub opuścił Maciej Skorża. Lech musi jednak działać na wielu płaszczyznach, między innymi transferowej. Mistrz Polski zakontraktował bramkarza, który zdecydowanie był potrzebny w stolicy Wielkopolski. Lecha na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu z Metalista Charków, reprezentował będzie Ukrainiec Artur Rudko. Piłkarz zabrał głos po transferze.

– Słyszałem wiele o zespole Lecha. Mieliście tu w przeszłości sporo ukraińskich piłkarzy. Nie znam ich co prawda aż tak dobrze i nie miałem okazji się z nimi kontaktować, ale wiem, że polska liga jest mocna. Wymagająca pod względem fizycznym, ale równocześnie pełna dobrych piłkarzy – powiedział nowy bramkarz Lecha.

– Wiem też, że mój nowy klub będzie teraz występował w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I będzie to wielka szansa dla Poznania i klubu, by reprezentować Polskę na najwyższej europejskiej arenie – dodał ukraiński piłkarz.

– To oczywiste, że będę chciał tu grać o najwyższe cele. Pierwszym jest naturalnie sięgnięcie ponownie po tytuł mistrzowski, a także wywalczenie Pucharu Polski. I oczywiście zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, by w pierwszej kolejności powalczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów – rzekł 30-latek.

Wszystkie formalności zostały dopięte i pierwszy letni transfer mistrzów Polski stał się faktem. Bramkarz Artur Rudko dołączył właśnie do Kolejorza! 🔵⚪️👊🏼 pic.twitter.com/8sk7o1WWeM — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) June 9, 2022

