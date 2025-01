fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Barański

Lech ściąga młodzieżowca z Ruchu

Bartłomiej Barański jesienią bardzo dobrze radził sobie na boiskach pierwszej ligi. W 14 meczach strzelił dla Ruchu Chorzów aż pięć goli. Początkowo 18-latek wchodził głównie z ławki rezerwowych, a pod koniec rundy zdołał wywalczyć pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. Jego efektywna gra zainteresowała wiele mocniejszych ekip, w tym Lecha Poznań, który okazał się najkonkretniejszy.

Kolejorz finalizuje ciekawy transfer Barańskiego, o czym informuje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl. Sprawa ma być już przesądzona, a smakiem obejdzie się chociażby zainteresowany Motor Lublin. Poznaniacy wykorzystali tym samym okazję i sprowadzą go do siebie w ramach wolnego transferu, gdyż po sezonie 2024/2025 wygaśnie jego umowa z Ruchem. Do czerwca Barański pozostanie w Chorzowie, więc Lech pozyskuje go z myślą o nadchodzącej kampanii. Wszystkie szczegóły zostały ustalone, a testy medyczne odbędą się w przyszłym tygodniu.

Nastolatek w przeszłości szkolił się w akademii Lecha Poznań. Wielkopolskę opuścił w 2022 roku, trafiając do Ruchu Chorzów. Po półrocznym wypożyczeniu do Odry Wodzisław otrzymał szansę w pierwszej drużynie i szybko się rozwinął, trafiając na listę życzeń klubów z Ekstraklasy.

Lech sfinalizował już tej zimy transfer Gisliego Thordarsona z islandzkiego Vikingura. Barański będzie więc drugim ruchem transferowym Kolejorza w tym okienku.