Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adriel Ba Loua

Lech Poznań chciał sprowadzić Pululu. Ostatecznie wybrał Ba Louę

Afimico Pululu to obecnie największa gwiazda Jagiellonii i najlepszy strzelec w rozgrywkach Ligi Konferencji. Piłkarz trafił do Białegostoku w 2023 roku na zasadzie wolnego transferu, co jak już wiemy, okazało się kapitalnym ruchem. Okazuje się jednak, że Angolczyk dużo wcześniej mógł zasilić inny klub Ekstraklasy.

Mateusz Rokuszewski wyjawił na kanale WeszłoTV, że transferem Afimico Pululu poważnie interesował się Lech Poznań. Miało to miejsce w 2022 roku, gdy ostatecznie Kolejorz zdecydował się na transfer Adriela Ba Louy.

Zobacz WIDEO: Adrian Siemieniec pokazał wielką klasę

– Rozmawiałem kiedyś z pracownikiem Lecha Poznań, który jeździł oglądać Pululu i chciał go ściągnąć do Poznania jako skrzydłowego. On grał kiedyś jako skrzydłowy. To był ten moment, gdy on jednak poszedł do 2. Bundesligi – powiedział Rokuszewski.

– Chyba było tak, że ostatecznie ściągnięto Adriela Ba Louę. To nie jest jakaś plotka, tylko potwierdzona informacja – sprecyzował dziennikarz Canal+ Sport.

Z perspektywy czasu wygląda to na ogromny błąd Lecha Poznań. Natomiast oczywiście nie wiadomo, czy w 2022 roku Afimico Pululu zdołałby wejść na równie wysoki poziom, jaki teraz prezentuje w Jagiellonii.