Lech Poznań w oficjalnym komunikacie potwierdził medialne doniesienia dotycząca Jakuba Kamińskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski od 1 lipca 2022 roku będzie formalnie zawodnikiem VfL Wolfsburg. Oba kluby porozumiały się w sprawie transferu definitywnego.

Lech Poznań latem pożegna Jakuba Kamińskiego, co oznacza, że kolejny raz Kolejorz dokonał transakcji, dzięki której sporo zarobi. Szczegółowe warunku transferu nie zostały ujawnione. Spekulować można jednak suma transakcji może wynieść mniej więcej 10 milionów euro.

Władze poznańskiej ekipy były otwarte na sprzedaż skrzydłowego, ale nie chciały go tracić w połowie sezonu. Głos w tej sprawie przekazał dyrektor sportowy Lecha.

– To był dla nas warunek konieczny, żeby negocjacje mogły zakończyć się powodzeniem. Kluczowe dla nas w kontekście rundy wiosennej i walki o mistrzostwo oraz Puchar Polski było to, żeby zatrzymać obecną kadrę i wszystkich kluczowych zawodników. I możemy zagwarantować, że tak będzie – przekonywał działacz Kolejorza Tomasza Rząsa cytowany przez oficjalną witrynę klubu z Poznania.

Lech Poznań i @VfL_Wolfsburg porozumiały się w sprawie transferu definitywnego Jakuba Kamińskiego. 19-letni skrzydłowy formalnie stanie się piłkarzem zespołu z @Bundesliga_DE 1 lipca 2022.https://t.co/237QV7vfLw — Lech Poznań (@LechPoznan) January 10, 2022

Kamiński to wychowanek Szombierek Bytom. Do pierwszego zespołu Lecha zawodnik dołączył w grudniu 2018 roku. 19-latek urodzony w Rudzie Śląskiej ma już na swoim koncie jeden występ w dorosłej reprezentacji Polski. Tymczasem od września 2020 roku piłkarz występuje w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, w której zanotował jak na razie 10 występów. Strzelił w nich dwa gole.

