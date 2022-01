PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Lech Poznań chce zwiększyć swoje szanse w walce o mistrzostwo Polski i liczy na sprowadzenie z powrotem do zespołu Dawida Kownackiego. Kolejorz prowadzi już w tej sprawy rozmowy z Fortuną Duesseldorf.

Problemy napastników Lecha Poznań zmuszają klub do szukania wzmocnień na tę pozycję

Dawid Kownacki stracił miejsce w Fortunie Duesseldorf i mógłby wkrótce wrócić do Poznania

Kolejorz rozpoczął już rozmowy w sprawie pozyskania swojego wychowanka

Kownacki może wrócić do Lecha

Kolejorz do rundy wiosennej przystąpi na fotelu lidera PKO Ekstraklasy, mając cztery punkty przewagi nad drugą Pogonią Szczecin oraz sześć nad Rakowem Częstochowa i Radomiakiem Radom. Sztab szkoleniowy Lecha z trenerem Maciejem Skorżą na czele martwi jednak forma napastników – Mikaela Ishaka i Artura Sobiecha – którzy z powodu zdrowotnych opuścili większość okresu przygotowawczego.

Jak poinformował Głos Wielkopolski, rozwiązaniem ofensywnych kłopotów Lecha Poznań ma być sprowadzenie Dawida Kownackiego. 24-letniego napastnika w swoim zespole chciałby mieć Maciej Skorża, natomiast sam piłkarz również jest zainteresowany powrotem do stolicy Wielkopolski, gdzie miałby szansę na odbudowanie swojej formy.

Władze Kolejorza są w kontakcie z Fortuną Duesseldorf, a tematem rozmów jest wypożyczenie Kownackiego. Aby było to możliwe, spełnione muszą zostać dwa warunki. W pierwszej kolejności niemiecki klub musi znaleźć następcę Polaka, a nie ma na to zbyt wiele czasu, bowiem okno transferowe w Niemczech zostanie zamknięte w poniedziałek.

Lech musi również dojść do porozumienia z Fortuną w sprawie wynagrodzenia dla zawodnika. Kolejorz musi się bowiem liczyć z tym, że będzie musiał pokrywać większą część pensji Kownackiego.

Dawid Konwacki jest wychowankiem Kolejorza, z którego latem 2017 roku przeszedł za cztery miliony euro do Sampdorii Genua. Na włoskich boiskach występował do stycznia 2019 roku, kiedy przeniósł się do Fortuny. W niemieckim zespole początkowo występował na zasadzie wypożyczenia, a następnie dołączył do niego na zasadzie definitywnego transferu za 6,75 miliona euro.

W poprzednim sezonie Kownacki rozegrał 27 spotkań i zdobył siedem bramek na boiskach 2. Bundesligi. Obecny sezon nie jest już jednak dla niego tak udany. Na murawie pojawił się zaledwie siedem razy, spędzając na niej tylko 130 minut. Nie udało mu się również ani razu wpisać się na listę strzelców.

