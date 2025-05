Leao na radarze dwóch gigantów. Gwiazdor Milanu zdecydował

Rafael Leao otrzymał w ostatnim czasie zapytanie ze strony Chelsea i Al-Nassr. Mimo to gwiazdor nie zamierza opuszczać Milanu - twierdzi serwis Calciomercato. Umowa piłkarza wygasa w 2028 roku.

Rafael Leao

Chelsea i Al-Nassr pytali o Rafaela Leao

AC Milan prawdopodobnie nie wywalczy przepustki do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie zespół, którego trenerem jest Sergio Conceicao zajmuje odległe 9. miejsce w Serie A. Na swoim koncie zgromadzili 57 punktów, a strata do TOP4 wynosi sześć oczek. Biorąc pod uwagę fakt, że do końca sezonu pozostały trzy kolejki, trudno wyobrazić sobie scenariusz, że będą finiszować w czubie tabeli.

Brak awansu do Ligi Mistrzów może oznaczać, że klub będzie musiał sprzedać kilku zawodników. Dużym zainteresowaniem na rynku transferowym cieszy się m.in. Rafael Leao. O reprezentanta Portugalii pytały ostatnio dwa kluby, a konkretnie Chelsea i Al-Nassr.

Mediolańczycy nie zamierzają jednak rozstawać się ze swoją gwiazdą. Wierzą, że Leao będzie centralną postacią nowego projektu, więc chcą przedłużyć z nim wygasający w 2028 roku kontrakt. Co więcej, jak podaje serwis Calciomercato jasny plan na przyszłość ma sam zainteresowany. Portugalczyk podczas ostatniego spotkania z zarządem miał zadeklarować chęć pozostania w klubie.

Jego pragnieniem jest zdobyć kolejne trofea razem z Milanem, więc nie rozważa przenosin ani do Chelsea, ani do Al-Nassr. W obecnym sezonie mimo rozczarowującej postawy Rossonerich skrzydłowy może pochwalić się zdobyciem 12 goli i 13 asyst w 48 meczach.