Pressfocus Na zdjęciu: Jurrien Timber

Jurrien Timber to piłkarz, którego latem chciał Manchester United

Holender nie zdecydował się na transfer

Obrońca Ajaxu nie wyklucza jednak zmiany klubu w najbliższe lato

Transfer odwleczony w czasie? Holender się namyślił

Nie milkną echa ostatniej Bitwy o Anglię, w której Manchester United stracił siedem goli. Czerwonym Diabłom przydałby się nowy środkowy obrońca. Harry Maguire nie daje bowiem odpowiedniej jakości. W jego miejsce na Old Trafford może przybyć dużo młodszy gracz.

Erik ten Hag latem minionego roku chciał sprowadzić z Ajaxu kilku byłych podopiecznych. Śladem Holendra do Manchesteru przybyli Antony i Lisandro Martinez. Na liście Czerwonych Diabłów był też utalentowany 21-letni Jurrien Timber.

Młody holenderski stoper uznał minionego lata, że to nie czas na tak duży krok w karierze. Teraz przyznaje on, że w letnim oknie transferowym przyjrzy się opcjom transferu o podejmie decyzję o ewentualnym opuszczeniu Ajaxu. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro.

