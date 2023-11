fot. Imago/John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha wciąż pozostaje na celowniku Bayernu Monachium

Latem Bawarczycy byli niezwykle blisko podpisania Portugalczyka

Pomocnik cieszy się zainteresowaniem ze strony mistrza Niemiec

Zainteresowanie Bayernu powodem do dumy

Joao Palhinha był latem o krok od dołączenia do Bayernu. W ostatni dzień okienka transferowego przyleciał nawet do Monachium, gdzie przeszedł testy medyczne i był gotowy do podpisania kontraktu. Z transakcji wycofało się Fulham, które nie zdążyło znaleźć następcy Portugalczyka.

Dla Bawarczyków ściągnięcie defensywnego pomocnika wciąż jest jednym z priorytetów, o czym otwarcie mówi dyrektor sportowy. Wspomniał przy tym nazwisko Palhinhi, którego fanem jest sam Thomas Tuchel. Operacja stoi jednak pod znakiem zapytania z uwagi na kwestię finansową. Niedawno reprezentant Portugalii podpisał nową umowę z angielskim klubem, na skutek czego kwota ewentualnego transferu może być zdecydowanie wyższa.

Sam Palhinha w dalszym ciągu jest nastawiony na przenosiny do klubu z najwyższej półki. Pochlebnie wypowiada się o doniesieniach łączących go z Bayernem.

– Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości. Widzieliśmy, co działo się w sierpniu. Zainteresowanie ze strony Bayernu to powód do dumy. Wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, miało sens – mówi defensywny pomocnik.

