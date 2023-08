Barcelona jest zdecydowana na to, aby jej piłkarzem został Joao Felix. Nad pozyskaniem Portugalczyka z Atletico pracuje między innymi Joan Laporta.

IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Joan Laporta

Joao Felix jest zawodnikiem Atletico Madryt

Portugalczyk marzy o przeprowadzce ze stolicy Hiszpanii do Barcelony

Barcelona zaangażowała kilka osób w próbę pozyskania Felixa

Barcelona i Felix mówią jednym głosem. Trwa walka z czasem

Barcelona na kilka dni przed zamknięciem okna transferowego, stara się o wzmocnienie ofensywy. Poważną opcją dla mistrza Hiszpanii jest Joao Felix, który nie chce już występować w Atletico.

Portugalczyk rzekomo jest gotów przejść do klubu z Arabii Saudyjskiej. Jest to jednak alternatywa w przypadku braku transferu do Barcelony. Fabrizio Romano przekonuje, że Felix traktuje Barcelonę priorytetowo i jest gotowy na nią zaczekać.

Matteo Moretto z Relevo informuje, że w transfer Felixa do Barcelony zaangażowani są Joan Laporta i Jorge Mendes. Prezydent Barcelony rozmawia z agentem Portugalczyka. Panowie starają się doprowadzić tę transakcję do skutku. Ostatni dzień okna transferowego przypada na 1 września.