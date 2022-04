Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

Latem tego roku Alexandre Lacazette może wrócić do Lyonu. Francuz powrót do klubu uzależnia jednak od ważnego dla niego aspektu.

Od 1 lipca Alexandre Lacazette będzie wolnym zawodnikiem

Francuz nie przedłuży kontraktu z Arsenalem

30-latek może wrócić do Lyonu

Olympique ma cel na finisz sezonu

Wiele wskazuje na to, że Alexandre Lacazette rozgrywa swoje ostatnie mecze w koszulce Arsenalu. Kontrakt Francuza obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca. Z obu stron nie widać zaś woli do jego przedłużenia. Z perspektywy klubu to zrozumiałe. 30-latek w 2022 roku strzelił tylko jednego gola. W tym sezonie ma ich sześć we wszystkich rozgrywkach.

Lacazette mimo nienajlepszego sezonu wciąż może zaoferować wiele swojej przyszłej drużynie. Ponadto ma dopiero 30 lat, a portal Transfermarkt wycenia go na 20 milionów euro. Francuz tego lata może wrócić do Lyonu, dla którego grał od początku seniorskiej kariery. Reprezentując Olympique strzelił dla klubu 129 goli.

– Nigdy nie zerwałem kontaktów z Lyonem. Staram się odwiedzać Olympique dwa razy w roku, żeby spotkać się ze sztabem medycznym. Jesteśmy ze sobą naprawdę blisko. W klubie wiedzą, że kończy mi się kontrakt z Arsenalem. Mają informacje ode mnie – wyjaśnił Lacazette.

– Powrót do Olympique będzie trudny, jeśli nie awansuje do europejskich pucharów. Chcę w nich grać. Dawno nie występowałem w Lidze Mistrzów. Brakuje mi tego – przyznał francuski snajper.

Olympique na sześć meczów przed końcem sezonu 2021/2022 do lokaty dającej prawo gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów traci aż siedem punktów. Do piątej pozycji w tabeli (walka o Ligę Konferencji Europy) ekipa z Lyonu traci cztery oczka.

