Objęcie przez Xaviego steru w Barcelonie wydaje się coraz realniejsze. Obecny pracodawca Katalończyka nie zamierza stawać mu na drodze do spełnienia marzenia, ale prosi, by pozostał na swoim stanowisku co najmniej do 3 listopada.

Zwolnienie Ronalda Koemana pozostawiło lukę na posadzie trenera Barcelony

Priorytetem Dumy Katalonii jest zatrudnienie Xaviego, który obecnie prowadzi katarski Al-Sadd

Klub ma zgodzić się na odejście swojego szkoleniowca, ale prosi, by pozostał na stanowisku do 3 listopada, gdy Al-Sadd rozgrywać będzie ważny mecz ligowy

Xavi może odejść z Al-Sadd, ale klub stawia warunek

Zwolnienie Ronalda Koemana napędziło karuzelę transferową. Media zastanawiają się, kto zostanie nowym szkoleniowcem Barcelony, choć na czoło peletonu wysunęło się zwłaszcza jedno nazwisko.

Xavi Hernandez łączony jest z powrotem na Camp Nou w roli trenera już od kilku lat. Teraz, jednak, jego przybycie jest priorytetem dla zarządu. Początkowo wydawało się, że może do tego nie dojść. Po pierwsze, klub musiałby zapłacić Al-Sadd klauzulę odstępnego, a po drugie Xavi poza byciem szkoleniowcem, jest też swoistym ambasadorem mundialu w Katarze. Spekulowano, że mógłby odejść z Al-Sadd dopiero za rok, po zakończeniu turnieju.

Wydaje się jednak, że te problemy nie okazały się nie do przeskoczenia. 41-latek spotkał się już z włodarzami Al-Sadd i zadeklarował chęć odejścia. Ci nie kryli rozczarowania, ale i nie postawili weta. Mało tego, zgodzili się, by Xavi odszedł za darmo, choć w zamian oczekują od Barcelony gestu w stylu rozegrania z Al-Sadd meczu towarzyskiego. Chcą jednak, by Katalończyk pozostał na swoim stanowisku do 3 listopada. Wówczas jego zespół czeka mecz na szczycie z Al-Duhail. Na ten moment obie ekipy dzielą w tabeli trzy punkty – zespół Xaviego po siedmiu kolejkach ma na koncie komplet oczek. Na profilu instagramowym Al-Sadd pojawiło się mnóstwo relacji fanów proszących trenera o pozostanie wraz z dopiskiem #XaviStay lub #StayXavi.

To dla Barcelony problematyczne. Joan Laporta i jego zarząd chcieli, by Hernandez zasiadł na ławce trenerskiej już w trakcie spotkania Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów. Spotkanie to będzie mieć miejsce 2 listopada. Tylko zwycięstwo pozostawi Barcelonę w walce o awans do fazy pucharowej.

Niezależnie od przebiegu negocjacji, wydaje się, że przenosiny Xaviego na Camp Nou pozostają jedynie kwestią czasu. Do czasu ogłoszenia jego transferu, drużyną opiekować się będzie Sergi Barjuan.

