PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kyogo Furuhashi

Kyogo Furuhashi na celowniku Manchesteru City

Manchester City podczas zimowego okienka transferowego będzie zmuszony do wzmocnienia linii ataku. The Citizens ostatniego lata nie znaleźli bowiem następcy Juliana Alvareza, który opuścił Etihad Stadium. Przypomnijmy, że 24-letni Argentyńczyk za 75 milionów euro przeszedł do Atletico Madryt, w barwach którego w ten weekend strzelił pierwszego gola.

Pep Guardiola w tym momencie na pozycji środkowego napastnika dysponuje tylko Erlingiem Haalandem, więc ewentualna absencja Norwega może spowodować brak klasycznej “dziewiątki” w szeregach drużyny Obywateli. Dlatego włodarze The Citizens bacznie monitorują rynek transferowy, a ich uwagę podobno przykuł Kyogo Furuhashi z Celticu Glasgow.

Według najnowszych informacji przekazanych przez “Football Insidera” Japończyk znajduje się na krótkiej liście życzeń Manchesteru City. Mistrz Premier League od dawna obserwuje sytuację zawodnika z Kraju Kwitnącej Wiśni, ale teraz zaczyna przechodzić do konkretów. Styczniowe okno otworzy się już za kilka miesięcy i wtedy transfer może dojść do skutku.

Kyogo Furuhashi z powodzeniem występuje w koszulce szkockiego zespołu od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się na Celtic Park za 5,4 miliona euro z macierzystego klubu, Vissel Kobe. Dotychczasowy bilans napastnika w ekipie z Glasgow to 138 meczów, 74 bramki oraz 16 asyst. Wartość rynkowa 21-krotnego reprezentanta Japonii wynosi 14 milionów euro.