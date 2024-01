Kylian Mbappe wypchnie gwiazdę z Realu Madryt. Szok dla kibiców

IMAGO / Julien Mattia Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zbliża się do Realu Madryt

Transfer może spowodować odejście Viniciusa Juniora

Dziennikarz Eduardo Inda nie ma wątpliwości

Kylian Mbappe wypchnie Viniciusa Juniora z Realu Madryt

Wiele wskazuje na to, że w 2024 roku nareszcie dojdzie do długo wyczekiwanego transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Francuz ma się przenieść na Santiago Bernabeu na zasadzie wolnego transferu, a więc jedyną płatnością dla Królewskich będzie premia dla napastnika za podpisanie kontraktu.

Gwiazdor Paris Saint-Germain może swoimi przenosinami wywołać inny sensacyjny transfer. Eduardo Inda w programie El Chiringuito de Jugones stwierdził, że w przypadku przybycia Kyliana Mbappe, Real Madryt będzie musiał dokonać sprzedaży, aby zbilansować swoje finanse. Według dziennikarza głównym kandydatem jest Vinicius Junior, za którego Los Blancos z pewnością otrzymają wielkie pieniądze.

Odejście Brazylijczyka rozwiąże także inny problem. Vinicius i Mbappe występują na tej samej pozycji, a więc w ten sposób Królewscy mogliby uniknąć niepotrzebnych konfliktów wewnątrz drużyny.

Taki ruch Florentino Pereza z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu. Vinicius Junior w ostatnich latach stał się ulubieńcem fanów Los Blancos, przyczyniając się m.in. do zdobycia Ligi Mistrzów. Próba pozbycia się utalentowanego Brazylijczyka brzmi naprawdę szokująco, biorąc pod uwagę jego pozycję w hierarchii Carlo Ancelottiego.

