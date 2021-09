Real Madryt był do tej pory uważany za głównego kandydata do sprowadzenia Kyliana Mbappe. Królewskim prawdopodobnie wyrośnie jednak poważny konkurent do pozyskania napastnika Paris Saint-Germain. Zdeterminowany do sprowadzenia Francuza do Manchesteru City jest właściciel angielskiego klubu Sheihk Mansour.

Kylian Mbappe po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu

Do tej pory Francuz był łączony przede wszystkim z przejściem do Realu Madryt, ale według brytyjskich mediów pojawił się poważny kandydat do jego sprowadzenia

Mbappe do swojego zespołu chce sprowadzić właściciel Manchesteru City Sheikh Mansour

Ostatni sezon Mbappe w PSG

Kylian Mbappe po zakończeniu obecnego sezonu będzie mógł odejść z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. 30 czerwca przyszłego roku wygasa jego umowa z francuskim klubem. Choć władze PSG chciałyby zatrzymać piłkarza w drużynie na dłużej, ten jak na razie nie był zainteresowany podpisaniem nowego kontraktu.

Francuski napastnik od dłuższego czasu łączony jest z Realem Madryt, który już w końcówce ostatniego okna transferowego podjął próbę jego pozyskania. Na odejście Mbappe nie zgodziło się jednak Paris Saint-Germain, w efekcie czego piłkarz pozostał w klubie. Jego odejście po zakończeniu obecnego sezonu wydaje się być jednak przesądzone.

Reprezentant Francji jest podobno poważnie zainteresowany przenosinami do Realu Madryt, ale wkrótce do gry może wkroczyć Manchester City. Czym klub z Etihad Stadium będzie chciał przekonać Mbappe do przenosin do Anglii? Wszystko wskazuje na to, że pieniędzmi.

Za wszelką cenę

Jak informuje Daily Mail zdeterminowany do sprowadzenia piłkarza do zespołu jest właściciel Manchesteru City Sheik Mansour. Swoim pracownikom miał nawet wydać polecenie pozyskania Mbappe za wszelką cenę, bez względu na koszty. Mistrzowie Anglii są z pewnością jednym z nielicznych klubów na świecie, które mogą w tym aspekcie przebić propozycję Realu Madryt, który do tej pory był pierwszym wyborem piłkarza.

22-letni Mbappe w obecnym sezonie rozegrał osiem spotkań w barwach PSG, zdobywając w nich cztery gole i dokładając cztery asysty. Swój dorobek będzie mógł poprawić już w sobotę, kiedy paryżanie w ligowym meczu zmierzą się u siebie z Montpellier. W najbliższy wtorek francuski gigant rozegra natomiast kolejne spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jego rywalem będzie… Manchester City.

