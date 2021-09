Achraf Hakimi w doliczonym czasie gry zapewnił Paris Saint-Germain zwycięstwo nad Metz. Po tym golu Kylian Mbappe podbiegł do bramkarza rywali i rzucił kilka słów, na co ten wściekł się i ruszył w pogoń za Francuzem. W sytuacji interweniował Neymar, a zachowanie Mbappe nie spotkało się z aprobatą kibiców.

Paris Saint-Germain długo męczyło się z Metz. Dopiero w doliczonym czasie gry Achraf Hakimi zdołał strzelić bramkę na 2:1

Po tym golu Kylian Mbappe podbiegł do Alexandre’a Oukidji i powiedział mu kilka nieprzyjemnych słów

Bramkarz ruszył za Francuzem, a interweniować musiał Neymar. Po spotkaniu zachowanie gwiazdy PSG skrytykował, między innymi, szkoleniowiec Metz

Mbappe zaatakował słownie bramkarza rywali

Wiele wskazywało na to, że Paris Saint-Germain w środę po raz pierwszy zgubi punkty w bieżącym sezonie Ligue 1. Metz postawiło trudne warunki, a Kiki Kouyate odpowiedział na otwierające trafienie Achrafa Hakimiego. Dopiero w doliczonym czasie gry marokański obrońca strzelił po raz drugi, zapewniając paryżanom zwycięstwo.

Po tym trafieniu Kylian Mbappe podbiegł do leżącego na ziemi Alexandre’a Oukidji. Jeszcze nie wiadomo, co Francuz powiedział bramkarzowi Metz, ale ten się wściekł. Podbiegł do cieszących się zawodników rywali i szukał konfrontacji z Mbappe. Zainterweniował Neymar, odpychając Oukidję, za co obaj panowie zarobili po żółtej kartce.

Szkoleniowiec Metz, którego tego dnia odesłano na trybuny, po meczu nie szczędził gorzkich słów gwiazdorowi Paris Saint-Germain.

– Jeżeli chce być kochany, powinien zachowywać się inaczej. Uwielbiam go jako gracza, jest bardzo dobry, ale skorzystałby na skromniejszym zachowaniu – uważa Frederic Antonetti.

Nad postawą paryżan i samego Mbappe ubolewał też Mickael Landreau.

– Brakowało im pokory. Nie wolno się tak zachowywać – rzucił były bramkarz Paris Saint-Germain.

To nie pierwszy raz, gdy Mbappe zarzucana jest arogancja. Mimo tego Francuz pod kątem sportowym może sobie niewiele zarzucić u progu sezonu. W siedmiu ligowych starciach zanotował cztery gole i trzy asysty.

