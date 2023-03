PressFocus Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Chwicza Kwaracchelia jest jednym z najlepszych skrzydłowych tego sezonu

Dla Gruzina to pierwszy sezon w czołowej lidze europejskiej. Latem kosztował Napoli zaledwie 11,5 miliona euro

Paris Saint-Germain jest skłonne zapłacić za 22-latka nawet 180 milionów euro

PSG zamierza pójść va banque po “Kvaradonę”

Chyba nawet samo SSC Napoli nie spodziewało się, że ubiegłego lata ubiło tak fenomenalny interes. Chwicza Kwaracchelia kosztował neapolitańczyków latem zaledwie 11,5 miliona euro. Trudno było jednak przewidzieć, że piłkarz przychodzący z Dinamo Batumi tak szybko zaaklimatyzuje się w jednej z najsilniejszych lig Europy.

Minęło nieco ponad pół roku, a Gruzin uznawany jest za jednego z najlepszych skrzydłowych w Starym Kontynencie. 22-latek jest jednym z liderów pędzącego po mistrzostwo Napoli, świetnie prezentuje się też w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Fani Partenopei ochrzcili go już jako “Kvaradonę”.

Nic dziwnego, że Kwaracchelią interesują się europejscy giganci. Corriere dello Sport donosi jednak, że Paris Saint-Germain zamierza rozbić bank dla Gruzina. By skusić Włochów do sprzedaży swojej gwiazdy, paryżanie zamierzają zaoferować za nią aż 180 milionów euro! Tyle samo zapłacili za Kyliana Mbappe. Z jednej strony neapolitańczycy nie chcą pozbywać się 22-latka. Z drugiej, jednak, niemalże 18-krotna przebitka względem kwoty zapłaconej przed rokiem musi skłonić ich do przemyślenia sprawy. Byłby to z pewnością jeden z największych transferów letniego okienka.

Kwaracchelia rozegrał w tym sezonie 29 spotkań dla Napoli we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich aż 13 bramek i 15 asyst.

