Kvaratskhelia na radarze giganta Premier League. To byłby hit transferowy

Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Liverpool pyta Kvaratskhelię o warunki podpisania kontraktu

Khvicha Kvaratskhelia to jedno z najgłośniejszych nazwisk w kontekście zmiany klubu w przyszłości. Reprezentant Gruzji prowadzi aktualnie rozmowy z Napoli ws. przedłużenia kontraktu. Natomiast ostateczna decyzja wciąż nie zapadła, a piłkarz nie zareagował na przedstawioną mu propozycję. W związku z tym jego przyszłość nadal nie jest wyjaśniona.

Niedawno okazało się, że Kvaratskhelia znalazł się na szczycie listy życzeń Paris Saint-Germain. Z kolei La Gazzetta dello Sport poinformowała, że w gronie zainteresowanych jest również Liverpool. The Reds mieli poprosić otoczenie zawodnika o podanie warunków potencjalnego kontraktu. Co prawda klub z Anfield Road jest daleko w tyle w wyścigu, lecz nie można wykluczyć, że do końca będzie rywalizował o sprowadzenie gwiazdy Serie A.

Napoli, póki co nie musi martwić się, że Kvaratskhelia szybko opuści klub. Jego obecny kontrakt z Partenopei wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. Natomiast przedłużające się negocjacje mogą sugerować, że Gruzin poważnie myśli o zmianie barw klubowych.

Kvaratskhelia w trwających rozgrywkach uzbierał 19 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Do Neapolu przeprowadził się latem 2022 roku z Dinamo Batumi. Łącznie w klubie spod Wezuwiusza strzelił 30 goli w 107 meczach.

Liverpool w ostatnim czasie był dość oszczędny jeśli chodzi o transfery. Latem wydano jedynie ok. 15 milionów euro na Federico Chiesę oraz 30 mln na Giorgio Mamardashviliego, który udał się na wypożyczenie powrotne do Valencii.