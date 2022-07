fot. PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak jest już bardzo blisko zmiany barw klubowych. Według informacji dziennikarza Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl reprezentant Polski nie wziął udziału w czwartkowym treningu FK Krasnodar i na 99 procent zasili szeregi arabskiego Al-Shabab Club.

Grzegorz Krychowiak w kolejnym sezonie nie będzie grał w lidze rosyjskiej

Reprezentant Polski zdecydował się na obranie szlaku, którym swego czasu podążył Adrian Mierzejewski

32-latek w ekipie z Arabii Saudyjskiej ma grać na zasadzie wypożyczenia

Krychowiak ma zakotwiczyć w Arabii Saudyjskiej

Grzegorz Krychowiak to zawodnik, który od dłuższego czasu jest monitorowany przez przedstawicieli polskich mediów. 32-latek już jakiś czas temu zapowiedział, że na pewno nie będzie grał w lidze rosyjskiej. Było to następstwem agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jednocześnie piłkarz kilka miesięcy temu trafił na wypożyczenie do AEK Ateny.

Grecki klub nie zdecydował się na transfer definitywny z udziałem polskiego pomocnika, co sprawia, że piłkarz musiał wrócić do Krasnodaru. Niedawno dziennikarz Fabrizio Romano przekazał natomiast, że Krychowiak otrzymał konkretną ofertę od arabskiego Al-Shabab.

Tymczasem żurnalista Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk szukał dodatkowych wieści w sprawie polskiego pomocnika i ustalił, że zmiana klubu przez Krychowiaka jest pewna na 99 procent. Zawodnik ma dołączyć do Al-Shabab na wypożyczenie.

W ekipie z Arabii Saudyjskiej planowane są duże zmiany. Spekuluje się, że stery nad zespołem ma przejąć Quique Setien, który w przeszłości prowadził FC Barcelonę. Zawodnikiem ekipy z Riyadh jest natomiast Ever Banega. Rozgrywki ligi arabskiej mają wystartować w sierpniu.

