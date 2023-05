PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki zanotował świetny sezon na zapleczu Bundesligi

Polski napastnik nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Fortuną Dusseldorf i ma zagrać w Bundeslidze

Wkrótce transfer 26-latka zostanie oficjalnie ogłoszony

BILD: wkrótce oficjalne ogłoszenie transferu Kownackiego do Werderu Brema

Sezon 2022/23 dla Dawida Kownackiego był najlepszy w karierze. Polski napastnik błyszczał na zapleczu Bundesligi, dzięki czemu zaczęły mu się przyglądać silniejsze kluby. Sam piłkarz wcześniej zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Fortuną Dusseldorf, która zajęła 6. miejsce i nie wywalczyła awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że była to właściwa decyzja. Według niemieckiego BILDA 26-latek przeniesie się do występującego w Bundeslidze Werderu Brema. Serwis informuje, że oficjalne ogłoszenie może nastąpić nawet dziś (w poniedziałek, 22 maja). To bez wątpienia spory awans sportowy i szansa na solidny krok do przodu w karierze piłkarskiej.

W tym sezonie 2. Bundesligi Dawid Kownacki rozegrał 27 meczów, zdobył w nich 12 bramek i zaliczył9 asyst. Jest zdecydowanie najlepszym ofensywnym piłkarzem Fortuny Dusseldorf.