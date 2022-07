PressFocus Na zdjęciu: William Saliba

Zainteresowanie Barcelony obrońcą Sewilli Julesem Kounde nie jest żadną tajemnicą. Jednak ściągnięcie go z Andaluzji okazuje się trudną sprawą ze względu na zainteresowanie Chelsea, która zdaniem mediów zaklepała już sobie transfer Francuza.

Barcelona prawdopodobnie przegra wyścig o Kounde z Chelsea

W związku z tym Gerard Romero poinformował o nowych defensorach na liście życzeń Katalończyków

Większość z nich będzie niezwykle trudna do zrealizowania

Barcelona ma plan B, a w nim pięciu potencjalnych, nowych obrońców

W związku z tym Gerard Romero opublikowali listę defensorów, którymi Barcelona będzie zainteresowana w przypadku niepowodzenia transferu Julesa Kounde. Media raz informowały, że francuski obrońca jest bliżej Chelsea, a za chwilę, że jednak trafi do Katalonii. Ostatecznie wydaje się, że to jednak The Blues wygrali ten wyścig. W tej sytuacji Gerard Romero poinformował, że Barcelona przygotowała nową, pięcioosobową listę awaryjną jako alternatywę dla Kounde, jeśli ten podpisze kontrakt z Chelsea.

Według dziennikarza pięć nazwisk, które blaugrana będzie rozważać, jeśli nie pozyskają Kounde, to William Saliba z Arsenalu, Milan Skrinar z Interu Mediolan, Josko Gvardiol z RB Lipsk, Roger Ibanez z AS Roma i Inigo Martinez z Athletic Bilbao.

Saliba rozegrał imponujący sezon podczas wypożyczenia w Marsylii w zeszłym sezonie i wrócił do Arsenalu. Jego transfer może być trudny do zrealizowania, ponieważ menedżer Kanonierów Mikel Arteta chce utrzymać Francuza w nadchodzącym sezonie.

Tymczasem Skriniar był jednym z najlepszych graczy Interu w ciągu ostatnich kilku sezonów. Uważa się jednak, że jest bliski transferu do Paris Saint-Germain. Nawet jeśli to się nie uda, Słowak zażądałby ogromnej pensji, co może być poza możliwościami Katalończyków.

Gvardiol może być intrygującym dodatkiem do składu, ponieważ rozwiązałby problem braku lewonożnego środkowego obrońcy w drużynie Xaviego. Ale biorąc pod uwagę, że dołączył do RB Lipsk dopiero latem ubiegłego roku, przekonanie Niemców do rozstania się z chorwacką gwiazdką może okazać się niemożliwe.

Roger Ibanez był stałym elementem podstawowej jedenastki Romy, która w zeszłym sezonie wygrała Ligę Konferencyjną UEFA pod wodzą Jose Mourinho. W wieku 23 lat zgromadził już mnóstwo doświadczenia na najwyższym poziomie, ale na jego kontrakt jest ważny jeszcze przez trzy lata.

31-letni Inigo Martinez jest zdecydowanie najstarszy na tej liście. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jego kontrakt jest ważny jeszcze tylko przez rok byłby to najtańszy transfer i najłatwiejszy do zrealizowania.

