IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Juventus szuka wzmocnień linii pomocy

Na celowniku Starej Damy znalazł się Fabian Ruiz

Hiszpan doznał kontuzji, dlatego Stara Dama poszuka innych rozwiązań

Juventus nie sprowadzi kontuzjowanego zawodnika

Juventus szuka wzmocnień drugiej linii. Zawieszenia Paula Pogby i Nicolo Fagiolego sprawiły, że w środku pomocy Starej Damy powstała duża luka, którą klub będzie chciał wypełnić podczas styczniowego okienka transferowego.

Jednym z graczy, który znajdował się na celowniku Bianconerich był Fabian Ruiz. Hiszpan na początku sezonu nie odgrywał dużej roli w drużynie PSG i mówiło się, że może opuścić klub. Ta tendencja powoli zaczynała się zmieniać w ostatnich tygodniach, jednak pomocnik w niedzielnym spotkaniu z Le Havre doznał kontuzji barku. Ruiz plac gry opuścił już w 8. minucie meczu, a pierwsze prognozy nie są zbyt optymistyczne.

Według Calciomercato.com ta sytuacja może zmusić Juventus do zmiany planów transferowych. Jeśli kontuzja Hiszpana okaże się poważniejsza to klub z Turynu poszuka innych rozwiązań. Bianconeri szukają piłkarza do grania “na już” i nie mogą sobie pozwolić, by czekać na powrót do zdrowia nowo pozyskanego zawodnika.

