IMAGO / Just Pictures Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona wciąż pracuje nad powrotem Lionela Messiego

La Liga ma jednak wątpliwości, co do planu rentowności klubu z Katalonii

Ojciec i agent Lionela Messiego chcąc jak najszybciej rozwiązać sprawę robi się podejrzliwy

Ojciec Messiego chce jak najszybciej rozwiązać temat transferu do Barcelony

Jego ojciec i agent, Jorge Messi, jest jednak zaniepokojony działaniami Barcelony, ponieważ chce jak najszybciej zamknąć temat przyszłości Lionela. Nie jest przekonany co do planu finansowego Katalończyków i zasad FFP.

Ojciec gwiazdy rozmawiał we wtorek z władzami ligi, aby poznać szczegóły dotyczące planu rentowności Barcelony. Chce znać wszystkie nowości dotyczące planu, ponieważ nie ufa nikomu w tej sytuacji: ani Barcelonie, ani La Liga. Jednak widzi kilka sprzeczności w sytuacji Barcelony i strukturze FFP. Jorge Messi naciska natomiast, by wszystko odbyło się szybko i sprawnie.

W środę odbędzie się ważne spotkanie w celu omówienia planu rentowności Barcelony. W obecnej sytuacji La Liga nie jest co do niego przekonana. Zagadką jest, skąd bierze się część planu, czyli 40 mln euro.

Xavi i jego sztab nadal są przekonani, że powrót Messiego do Barcelony zakończy się pozytywnie, ale zarząd klubu nie jest do końca przekonany co do sytuacji.

