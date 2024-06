PressFocus Na zdjęciu: Konstantinos Triantafyllopoulos

Triantafyllopoulos rozwiązał kontrakt z Górnikiem Zabrze

Konstantinos Triantafyllopoulos został zawodnikiem Górnika Zabrze w lipcu 2023 roku. Jednak w minionej kampanii PKO Ekstraklasy nie zdołał przebić się do wyjściowego składu Trójkolorowych. Zazwyczaj był tylko rezerwowym. Łącznie wystąpił w dwunastu spotkaniach: dziesięciu ligowych i dwóch Fortuna Pucharu Polski.

To kolejny zawodnik, który po sezonie opuścił Górnika Zabrze. Trójkolorowi w czerwcu rozstali się już z takimi piłkarzami, jak Daniel Bielica, Dani Pacheco, Boris Sekulić czy Michał Siplak. Wiele jednak wskazuje na to, że klub mogą opuścić kolejni zawodnicy. Wciąż bardzo nie pewna jest przyszłość Lawrenca Ennaliego, który był kluczowy dla drużyny Jana Urbana podczas minionych rozgrywek. Skrzydłowy jest łączony między innymi z transferem do HSV.

Górnik Zabrze latem mocno przebudowuje swoją kadrę. Oprócz odejść pracuje także nad wzmocnieniami. Trójkolorowi już zdążyli zaprezentować transfery Patrika Hellebranda, Filipa Majchrowicza, Josemy i Manu Sancheza. Dyrektor sportowy klubu, Łukasz Milik, zapowiadał jednak kilka dni temu, że to nie koniec działań zabrzańskiego klubu na rynku transferowym.

– Ogłosiliśmy czterech piłkarzy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Na pewno wzmocnimy kilka pozycji. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, tak, by na obóz przygotowawczy wyjechała kadra skompletowana w 90 procentach – mówił. Nie jest żadną tajemnicą, że Górnik poszukuje nowego napastnika. W ostatnim czasie Piotr Koźmiński informował o zainteresowaniu Łukaszem Zwolińskim z Rakowa Częstochowa.

