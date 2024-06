Kolejny włoski gigant wkracza do walki o Lukaku. Chce uprzedzić Napoli

AC Milan prowadzi rozmowy z Chelsea w sprawie transferu Romelu Lukaku, donosi Gianluca Di Marzio. Napastnika The Blues w swoich szeregach chciałoby mi mieć również SSC Napoli.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Milan zagiął parol na Romelu Lukaku

Romelu Lukaku pragnie wrócić do Serie A. Wcześniej zakładano, że dołączy do Napoli, gdzie mógłby ponownie pracować z Antonio Conte, swoim byłym trenerem z Interu. Jednak najnowsze doniesienia Gianluki Di Marzio wskazują, że AC Milan jest w zaawansowanych rozmowach z Chelsea, aby ściągnąć belgijskiego napastnika do swojego składu.

Chelsea, której Romelu Lukaku nie jest już potrzebny, chętnie rozważa różne opcje dla belgijskiego zawodnika. Milan natomiast, planuje spotkanie z przedstawicielami Lukaku, aby omówić warunki indywidualnego kontraktu. Sytuacja jest o tyle klarowna, że Napoli nie może pozwolić sobie na zakup nowego napastnika, dopóki nie znajdzie nabywcy na Victora Osimhena, którego cena została obniżona do 100 milionów euro.

Przenosiny Lukaku do Milanu byłyby dość sensacyjnym ruchem, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą grę w Interze oraz konflikt z byłym zawodnikiem, a obecnie dyrektorem klubu, Zlatanem Ibrahimoviciem. Relacje między Lukaku a Ibrahimoviciem, według mediów, były napięte, co tylko dodaje pikanterii potencjalnemu transferowi.

Mimo to, Milan wydaje się być zdeterminowany, aby ściągnąć Lukaku i wzmocnić swoją ofensywę przed nadchodzącym sezonem. Rossoneri obecnie przechodzą fazę przebudowy i poszukują doświadczonych zawodników, którzy mogliby pomóc w powrocie klubu na szczyt włoskiej piłki. Lukaku, z jego bogatym doświadczeniem i udanymi występami w Serie A, mógłby okazać się kluczowym elementem w tej układance.

