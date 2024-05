Kolejny piłkarz Legii ogłosił swoje odejście

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Yuri Ribeiro i Marc Gual

Yuri Ribeiro odchodzi z Legii Warszawa

Yuri Ribeiro trafił do Legii Warszawa w 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z Nottingham Forest. Od tamtej pory Portugalczyk rozegrał w stołecznej ekipie 85 meczów, notując w nich 3 bramki i 7 asyst.

W czwartek (23 maja) zawodnik zapowiedział swoje odejście z klubu, żegnając się z kibicami za pośrednictwem Instagrama. Obrońca docenił trzy lata w Warszawie i przyznał, że Legia na zawsze będzie w jego sercu. Wcześniej w podobny sposób swoje rozstanie ogłosił Josue.

– Sobotni mecz będzie moim ostatnim dla Legii. To było niesamowite kilka lat gry dla tego wyjątkowego klubu i noszenia tej koszulki. Były to trudne czasy, ale odnieśliśmy wiele zwycięstw. Nigdy nie zapomnę zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu oraz momentu, gdy kibice skandowali moje nazwisko na stadionie. 3 lata z rzędu z awansem do europejskich pucharów. Moja rodzina i ja będziemy na zawsze wdzięczni i będziemy wspierać Legię. Wszystkim osobom, z którymi pracowałem przez lata w klubie – bardzo dziękuję! 3 lata to nie 3 dni. Będę miał Was wszystkich w sercu – mówił Ribeiro w wideo na swoim Instagramie.

Yuri Ribeiro z drużyną Legionistów zdobył Superpuchar oraz Puchar Polski. W tym sezonie był ważną postacią, rozgrywając 38 meczów we wszystkich rozgrywkach. Może być to naprawdę poważna strata dla całej drużyny, która latem będzie musiała rozejrzeć się za wzmocnieniami.

Czytaj dalej: Szwarga zostaje w Ekstraklasie! Tego nikt się nie spodziewał