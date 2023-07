fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos ma problem z wywalczeniem miejsca w składzie Legii Warszawa

Hiszpan może tego lata zmienić klub i opuścić Polskę

Na liście życzeń umieściła go ekipa z La Liga 2

Carlitos opuści stolicę Polski?

Legia Warszawa fantastycznie rozpoczęła sezon 2023/2024. Na jego inaugurację zdobyła Superpuchar Polski, a później w pierwszej kolejce Ekstraklasy rozgromiła ŁKS Łódź. Ofensywa Wojskowych funkcjonuje bardzo dobrze, co jest dużym problemem dla Carlitosa, który na skutek słabej dyspozycji stracił miejsce w składzie i obecnie ma spore trudności, aby w ogóle zmieścić się w kadrze meczowej.

Klub ze stolicy Polski z chęcią pozbyłby się napastnika, który nie daje jakości na boisku, a jest jedynie obciążeniem dla budżetu. Jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku, zatem w grę wchodziłby transfer definitywny. Carlitos nie może narzekać na brak zainteresowania, a do grona jego potencjalnych pracodawców dołączyło hiszpańskie CD Eldense, które dopiero co awansowało do La Liga 2.

Kosta Runjaić zrezygnował z Hiszpana, gdyż ma prawdziwy kłopot bogactwa w ofensywie. Carlitos walczy o miejsce w składzie między innymi z Ernestem Mucim, Tomasem Pekhartem, Blazem Kramerem czy Markiem Gualem.

