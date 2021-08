Xherdan Shaqiri zamierza opuścić Liverpool w letnim oknie transferowym. Do walki o pozyskanie Szwajcara włączył się kolejny klub. Złożył on już nawet ofertę.

Xherdan Shaqiri poinformował Liverpool o chęci zmiany barw klubowych tego lata

Zainteresowanie Szwajcarem wykazują kluby z Serie A, a także jeden z Ligue 1

Za 29-latka trzeba zapłacić 12 milionów funtów

Shaqiri opuści Premier League?

Sezon 2020/2021 w wykonaniu Liverpoolu nie był najlepszy. The Reds nie zdołali bowiem obronić mistrzostwa Anglii i w Premier League zajęli trzecie miejsce. Dobrych wspomnień z minionej kampanii nie ma także Xherdan Shaqiri. Szwajcar licząc wszystkie rozgrywki rozegrał 22 spotkania. Na murawie spędził nieco ponad 800 minut. Strzelił tylko jednego gola i zaliczył cztery asysty. Wobec tego chce opuścić Anfield.

– Powiedziałem zarządowi Liverpoolu, że czuję się gotowy na nowe wyzwanie. Zaakceptowali moją decyzję i teraz rozważą oferty sprzedaży mnie – takie słowa w wywiadzie dla Corriere dello Sport wypowiedział Shaqiri.

Szwajcar nie znalazł się kadrze The Reds na sparing z Osasuną. Potwierdza to, że jego odejście jest nieuniknione. 29-latek chętnie przeniósłby się do Serie A. – Kto nie jest zakochany we włoskim stylu życia? To, co naprawdę uderza, to włoska miłość do piłki nożnej. To jest życie we Włoszech. Fani są niesamowici – rzekł Shaqiri. O jego sprowadzenie zabiegają Napoli i Lazio. Przedstawiciele tych klubów kontaktowali się już z Liverpoolem.

The Reds ostatnio otrzymali także ofertę z Ligue 1. Złożył ją Olympique Lyon. Propozycja francuskiej ekipy opiewa na mniej niż 12 milionów funtów, a tyle oczekuje Liverpool za swojego gracza.

