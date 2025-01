Kolejny klub chce Koulourisa. Grek znalazł się na radarze Węgrów [NASZ NEWS]

Efthymios Koulouris jest jednym z najlepszych napastników Ekstraklasy, więc nic dziwnego, że łączy się go z wieloma klubami. W pewnym momencie dość mocno sugerowano temat Legii, ale z naszych informacji wynika, że do gry chce też wejść klub z Węgier.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Efhymis Koulouris

Może powalczyć o koronę króla strzelców

Efthymios Koulouris to jeden z najlepszych zakupów Pogoni w ostatnich latach. Grek doskonale wprowadził się do polskiej Ekstraklasy, w zasadzie zaczął strzelać od razu, nie potrzebując do tego żadnej aklimatyzacji. W tym sezonie napastnik Dumy Pomorza również trzyma wysoki poziom. Po rundzie jesiennej ma na koncie 11 goli i śmiało może powalczyć o koronę strzelców.

Oglądaj program “NASZ NEWS” (VIDEO)

No chyba, że… Pogoń przeżywa ogromne zawirowania, ma kłopoty finansowe, co zdaniem niektórych może wieszczyć zimową wyprzedaż. I choć goal.pl informował już, że Koulouris zamierza w Szczecinie zostać do lata, to jednak wciąż trwają próby wyciągnięcia go z Pogoni.

Ujpest koniecznie chce wydać kasę w Polsce

Od pewnego czasu mówi się o tym, że Koulourisa chętnie widziałaby Legia. A ostatnio dotarły nawet do nas sygnały, że przeprowadzenie tej operacji miałoby być w rękach agentów (nie tych, którzy reprezentują piłkarza), którzy uczestniczyli w transferze Wahana Biczachcziana (też nie ci, którzy go reprezentują).

Jak się jednak okazuje, są też chętni na usługi Koulourisa za granicą. Z informacji goal.pl wynika, że chętnym na jego usługi jest Ujpest Budapeszt (trenerem jest tam Bartłomiej Grzelak), czyli klub, który nieskutecznie stara się o Imada Rondicia z Widzewa Łódź. Bośniak do Budapesztu nie zamierza się jednak przenosić, niewykluczone więc, że stąd właśnie “przeskok” na Koulourisa.



Wydaje się jednak, że jeśli w Pogoni nie nastąpi jakieś nagłe, kolejne pogorszenie sytuacji, to Grek raczej wiosnę spędzi w tym klubie i zapewne odejdzie latem. No chyba, że Ujpest bardzo głęboko sięgnie do kieszeni i przekona wszystkie zainteresowane strony.