Victor Osimhen ma za sobą fantastyczne miesiące

Nad transferem Nigeryjczyka intensywnie myślą kluby z Premier League

Napoli nie jest szczególnie zainteresowane rozstaniem z największą gwiazdą

Kluby Premier League skuszą Osimhena?

Victor Osimhen był latem jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym. Po fantastycznym sezonie, w którym poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch, a sam sięgnął po koronę króla strzelców Serie A, trafił na listy życzeń największych europejskich gigantów. Azzurri nie zamierzali się jednak rozstawać ze swoją gwiazdą, co deklarował sam Aurelio De Laurentiis. Finalnie postawił na swoim, a Nigeryjczyk rozpoczął kolejny sezon z drużyną z Neapolu.

Aktualnie relacje między stronami nie są najlepsze. Choć Osimhen wyjaśnił już całą sytuację, niesmak pozostaje, a klub może po raz kolejny być zmuszony do odpierania ofensywy zainteresowanych ekip.

Na ten moment wydaje się, że Nigeryjczykowi najbliżej do Premier League. Do zainteresowanych wcześniej Chelsea i Arsenalu dołączył Liverpool, który planuje ruchy kadrowe w przypadku ewentualnego odejścia Mohameda Salaha. To właśnie Osimhen jest uważany za idealnego następcę Egipcjanina, który zimą może trafić do Arabii Saudyjskiej.

Latem Napoli oczekiwało za Osimhena około 150 milionów euro. Trudno spodziewać się, aby tym razem żądania były mniejsze.

