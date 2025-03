fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea zaczyna prace nad transferem Mainoo

Kobbie Mainoo ma przed sobą kluczową decyzję dotyczącą przyszłości. Manchester United bardzo ceni wychowanka i zamierza budować na nim zespół w dłuższej perspektywie. Uważa się, że to potencjalnie największa gwiazda na Old Trafford. Problemem jest natomiast jego sytuacja kontraktowa. Ten obowiązuje tylko do 2027 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia nie idą zbyt dobrze.

10-krotny reprezentant Anglii ma potężne oczekiwania. Na mocy nowej umowy chciałby zarabiać aż 180 tysięcy funtów tygodniowo. To kwota, która sprawia Manchesterowi United spore trudności. Latem na Old Trafford ma dojść do kadrowej rewolucji, dlatego poszukiwane są oszczędności, a taka podwyżka dla Mainoo byłaby oczywistym zaprzeczeniem.

Okazję na sprowadzenie utalentowanego piłkarza wyczuła Chelsea, z którą był on łączony już podczas zimowego okienka. Kolejne źródła potwierdzają, że na Stamford Bridge faktycznie pojawił się temat pozyskania gwiazdy Manchesteru United. W tym przypadku Mainoo dałby się przekonać lepszą finansowo ofertą.

Chelsea zaczyna prace nad hitowym transferem. “Caught Offside” sugeruje, że jest to związane z problemami zdrowotnymi Romeo Lavii. 21-latek ma ogromny potencjał, ale trapią go kolejne kontuzje, więc The Blues mogliby z niego zrezygnować. Wówczas w kadrze pojawiłoby się miejsce właśnie dla Mainoo.