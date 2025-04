Borussia planuje osłabić ligowego rywala. To byłoby duże wzmocnienie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Ko Itakura na celowniku Borussii Dortmund

Kontrakt Ko Itakury z Borussią Moenchengladbach obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. 28-letni stoper zapowiedział już, że nie przedłuży swojej umowy z drużyną Źrebaków. To oznacza, że niemiecki klub podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie dążył do sprzedaży środkowego obrońcy, aby rok później nie stracić go za darmo. Co ciekawe, 37-krotny reprezentant Japonii najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę w innym zespole rywalizującym w Bundeslidze.

Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika bowiem, że chrapkę na zakontraktowanie mierzącego 188 centymetrów defensora mają Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oraz Eintracht Frankfurt. Wydaje się, że największe szanse na pozyskanie Japończyka posiada ekipa z Signal Iduna Park, której przydałoby się wzmocnienie w linii obrony. Trener ekipy BVB – Niko Kovac – zaaprobował już ewentualne sprowadzenie Ko Itakury.

Zawodnik z Kraju Kwitnącej Wiśni z powodzeniem występuje w barwach zespołu Źrebaków od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Borussia Park za 5 milionów euro z Manchesteru City. 28-latek na boiskach niemieckiej ekstraklasy rozegrał łącznie 71 meczów, zdobył 5 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Ko Itakurę na około 12 milionów euro i z podobnym takim wydatkiem musiałaby się liczyć wspomniana Borussia Dortmund.