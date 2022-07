PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Daniele Longo informuje, że to może być kluczowy tydzień dla negocjacji transferu Nicolo Zaniolo z Romy do Juventusu. Według mediów Włoch jest coraz bliższy transferu do zespołu Starej Damy.

Daniele Longo informuje, że transfer Zaniolo do Juventusu wkrótce zostanie sfinalizowany

Włoch zostanie wypożyczony na rok z obowiązkiem wykupu

Stara Dama jest blisko trzeciego wzmocnienia podczas letniego mercato

Rozmowy Juventusu z Roma ws. Zaniolo nabierają tempa

W niedzielę Roma rozegrała mecz towarzyski w ramach przygotowań do nowego sezonu. W sparingu nie wystąpił Nicolo Zaniolo. Do mediów została przekazana informacja, że gracz nie zagrał w sparingu z powodu bólu pleców, jednak dziennikarze upatrują w tej sytuacji drugiego dna twierdząc, że ta niedyspozycja pomocnika może mieć związek z transferem.

Daniele Longo z Calciomercato.com twierdzi, że to może być decydujący tydzień dla negocjacji Romy i Juventusu w sprawie tego transferu. Bianconeri po ściągnięciu Pogby i Di Marii przez najbliższe dwa dni mają skupić się na rozmowach z Bayernem Monachium w sprawie sprzedaży De Ligta, po czym zintensyfikują swoje rozmowy z zespołem z Rzymu. Starej Damie zależy na jak najszybszym skompletowaniu drużyny przed nowym sezonem.

Negocjacje pomiędzy klubami cały czas są w toku. Roma odrzuciła propozycję wymiany piłkarzy chcąc transakcji gotówkowej. Juventus miał zaoferować w ramach rozliczenia Arthura lub Zakarię. W tym momencie najbardziej realna wydaje się być opcja, o której media informowały już kilka dni temu. Stara Dama wypożyczy Zaniolo na rok za dziesięć milionów euro, a po sezonie wykupi gracza za dodatkowe 40 milionów euro.

Daniele Longo uważa, że transakcja może zostać zamknięta za około cztery lub pięć dni. Jeśli włoski dziennikarz ma rację to niebawem będziemy świadkami trzeciego bardzo mocnego wzmocnienia Juventusu w czasie letniego okienka transferowego.

