PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres

Manchester City i Manchester United mają na oku tego samego zawodnika. Jest nim wyrastający na jednego z czołowych środkowych obrońców w Europie – Pau Torres. Hiszpan ze świetnej strony prezentuje się obecnie w Villarreal.

Pau Torres jest jednym z kluczowych zawodników półfinalisty Ligi Mistrzów – Villarreal

Hiszpańskim obrońcą interesuje się coraz więcej czołowych europejskich klubów

Wśród nich znajdują się dwie ekipy z Manchesteru

Pau Torres na celowniku City i United

Sprowadzenie nowego środkowego obrońcy jest jednym z głównych celów Manchesteru United, który szuka kandydata do zastąpienia Harry’ego Maguire’a. Wcześniej z przenosinami na Old Trafford łączony był obrońca Sevilli Jules Kounde, ale wyścig o pozyskanie Francuza prawdopodobnie wygra londyńska Chelsea. Obecnie w biurach Czerwonych Diabłów panuje przekonanie, że najlepszą opcją na rynku pozostaje Pau Torres.

25-letni Pau Torres znajduje się również na celowniku menedżera Manchesteru City Josepa Guardiola, który uważa, że byłby wartościowym wzmocnieniem prowadzonej przez niego drużyny. Atutem w jego wypadku są również wspólne występy w reprezentacji Hiszpanii z grającym już na Etihad Stadium Aymericiem Laporte.

Pau Torres obecnie skupia się na występach w końcówce obecnego sezonu, ale za kilka tygodni będzie musiał podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jego kontrakt z Villarreal obowiązuje co prawda do czerwca 2024 roku, ale władze Żółtej łodzi podwodnej zdają sobie sprawę, że bardzo trudno będzie go zatrzymać w zespole. Nie oznacza to jednak, że Hiszpan będzie mógł odejść za niską kwotę. Według ostatnich informacji wyjściową do negocjacji ceną jest obecnie 60 milionów euro.

