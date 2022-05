fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay wkrótce może po raz kolejny w karierze zmienić barwy klubowe. Reprezentant Holandii według informacji dziennikarza Fabrizio Romano znajduje się na radarze kilku klubów z Premier League.

Memphis Depay ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2023 roku

Rynkowa wartość zawodnika wynosi 45 milionów euro

Nowe wieści na temat 28-latka przekazał dziennikarz Fabrizio Romano

Depay na radarze klubów Premier League

Memphis Depay trafił do Barcelony latem 2021 roku z Olympique Lyon na zasadzie wolnego transferu. Oby kontrakt zawodnika z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Wygląda jednak na to, że przygoda piłkarza z Katalończykami może dobiec końca szybciej.

Dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że aktualnie sternicy FC Barcelony nie prowadzą żadnych rozmów z 28-latkiem w sprawie nowego kontraktu. Taki obrotem wydarzeń Depay ma być rozczarowany. Chociaż stara się zachować dobrą minę do złej gry.

– Przyjechałem do Barcelony z chęcią gry dla zespołu – i oczywiście chcę się tu czuć ważnym zawodnikiem przez kilka lat – mówił reprezentant Holandii cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano.

Depay w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 34 spotkaniach, w których strzelił 12 goli, a ponadto zaliczył w nich dwie asysty. W swoim piłkarskim CV napastnik ma takie kluby jak PSV Eindhoven, czy Man Utd.

28-letni zawodnik od 2013 roku występuje w reprezentacji Holandii. Depay rozegrał w niej 77 meczów i strzelił 39 goli.

