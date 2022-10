fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie jedną z kluczowych postaci Juventusu. Tymczasem CalcioMercatoWeb.it sugeruje, że reprezentant Polski może niebawem rozstać się z klubem z Turynu. Chrapkę na transfer z udziałem 32-latka ma jeden z przedstawicieli Premier League.

Wojciech Szczęsny znalazł się na celowniku jednego z klubów z Premier League

CalcioMercato.it podaje, że polski bramkarz może dołączyć do Newcastle United

Rynkowa wartość 32-latka wynosi 15 mln euro

Szczęsny na radarze Newcastle United

Wojciech Szczęsny trafił do Juve w 2017 roku z Arsenalu za 18 milionów euro. Aktualna umowa zawodnika z przedstawicielem Serie A obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Aczkolwiek coraz częściej pojawiają się spekulacje medialne dotyczące możliwej zmiany klubu przez Polaka.

CalcioMercatoWeb.it twierdzi, że Szczęsny znalazł się na celowniku Newcastle United. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, to polski bramkarz wróciłby do ligi angielskiej, w której zapracował na miano solidnego golkipera.

Na dzisiaj między słupkami Srok staje Nick Pope. Zawodnik trafił do teamu z St. James Park przed startem trwającego sezonu. W każdym razie saudyjscy właściciele Newcastle chcą mimo wszystko zwiększyć rywalizację na pozycji bramkarza.

Szczęsny w Premier League rozegrał jak dotąd 132 mecze, w których 48 razy zachował czyste konto. Dla porównania w Serie A zawodnik rozegrał już 214 spotkań, w których 76 razy nie puścił bramki. Rynkowa wartość polskiego bramkarza wynosi 15 milionów euro.

